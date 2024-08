"Estamos atentos aos riscos do nosso mandato dual", assegurou Jerome Powell, no discurso de abertura do simpósio anual em Jackson Hole, pelo que "o tempo chegou para a política [monetária] se ajustar".

Apesar deste sinal de que está a chegar a altura de um corte de juros, que os mercados esperam que aconteça na reunião de setembro, o presidente da Fed ressalva que esse passo continua dependente dos dados que sejam conhecidos até ao momento.

Para Jerome Powell, a "tarefa não está completa, mas já se fizeram progressos" no caminho de reduzir a inflação.

O presidente da Fed destaca que a inflação está "muito mais perto" do objetivo de 2%, sinalizando que tem mais confiança de que a inflação "está num caminho sustentável".

Já no que diz respeito ao emprego, Jerome Powell assume que "o mercado de trabalho arrefeceu e a taxa de desemprego começou a subir e está nos 4%, ainda baixa, mas acima do nível de 2023".

MES // EA

Lusa/Fim