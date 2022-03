"Eu era um Presidente muito simplista, nós todos, mas agora tomamos as precauções para que se saiba que o Presidente está a chegar, o Presidente esteve aqui e o Presidente já saiu" de qualquer lugar, afirmou Sissoco Embaló.

O chefe de Estado guineense falava aos jornalistas no palácio do Governo onde presidiu à primeira reunião do Conselho de Ministros desde a falhada tentativa de golpe, que disse ter sido fruto da negligência da sua parte.

"A nossa simplicidade e a nossa negligência levaram-nos àquele ponto, não é que a nossa equipa de segurança não nos tivesse alertado para os riscos", observou Sissoco Embaló.

O Presidente guineense disse que o Conselho de Ministros, que desde 01 de fevereiro decorreu no Palácio da Presidência no centro de Bissau, regressou ao palácio do Governo como forma de demonstrar que a segurança voltou àquele local.

Umaro Sissoco Embaló afirmou que os dirigentes do país não voltarão a ser surpreendidos da forma como o foram em 01 de fevereiro, em que homens armados irromperam no palácio do Governo, onde decorria o Conselho de Ministros, causando a morte de 11 pessoas.

Num discurso na quarta-feira, por ocasião da abertura do ano judicial, o Presidente disse que em consequência daquele ataque morreram 12 pessoas.

Embaló garante que foram tomadas medidas para evitar surpresas iguais às do dia 01 de fevereiro.

"Daquela vez fomos surpreendidos, mas em termos de segurança penso que não voltaremos a ser surpreendidos numa nova tentativa, pode haver outra forma, mas dispositivos de segurança foram montados", observou o Presidente guineense.

MB // LFS

Lusa/Fim