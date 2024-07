A Britvic, que produz os refrigerantes J2O e Tango, vai propor aos acionistas que o negócio seja feito, depois de ter rejeitado uma oferta anterior de 3.100 milhões de libras (3.664 milhões de euros), refere a Carlsberg em comunicado enviado hoje à bolsa de Londres.

Ian Durant, presidente não-executivo da Britvic, afirmou que "a transação proposta cria um grupo internacional alargado bem posicionado para tirar partido das oportunidades de crescimento em vários setores de bebidas".

A Carlsberg afirma que a Britvic é uma das principais empresas de bebidas não alcoólicas no Reino Unido, na Europa Ocidental e no Brasil, lê-se no comunicado.

A empresa dinamarquesa acredita que a aquisição representa uma oportunidade "muito atrativa", que assentará no negócio de engarrafamento bem-sucedido da Carlsberg na região nórdica, além de aprofundar e reforçar a sua presença na Europa Ocidental, uma região importante que oferece perspetivas de crescimento atrativas, adianta.

A Carlsberg tenciona acelerar os investimentos na área comercial, bem como na cadeia de fornecimento da Britvic, conclui.

