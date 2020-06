No encerramento do debate na generalidade do Orçamento Suplementar, com abstenção do BE já anunciada, a líder bloquista, Catarina Martins, defendeu que é possível "ir mais longe", assinalando que "o esforço que este orçamento faz é inferior, em percentagem do PIB, ao de outros países europeus".

"O Governo não deve adotar uma retórica de imposição. Ao longo desta crise soube trabalhar com as forças do parlamento. Agora, numa hora de escolhas importantes, senhor primeiro-ministro, não caia na tentação da autossuficiência", apelou.

Apesar do Orçamento Suplementar ficar "aquém do necessário", Catarina Martins considera que "o parlamento tem condições" para fazer os avanços que são precisos.

"Tem as condições constitucionais, como demonstram anteriores processos de alteração da lei orçamental, e tem as condições políticas", avisou.

JF // JPS

Lusa/fim