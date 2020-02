Casinos de Macau autorizados a reabrir portas quarta-feira à meia noite

O Governo de Macau anunciou hoje que a partir de quarta-feira às 00:00 os casinos do território vão poder reabrir as portas, encerradas há cerca de 15 dias, devido à propagação do surto do novo coronavírus na capital mundial do jogo.

