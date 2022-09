"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.008 (7,9%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego, totalizando 4.504 casais desempregados, em agosto de 2022, o que representa -21,3 %, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", refere a informação estatística do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Em relação a julho, há a registar mais duas situações (+0,02%), sendo esta a segunda subida em cadeia desde o início do ano.

Os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

Segundo o IEFP, no final de agosto estavam inscritos nos centros de emprego 282.847 desempregados, número que traduz uma quebra homóloga de 23,2% e uma subida de 1,9% face ao mês anterior.

