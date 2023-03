"Vamos avançar com um novo pacote de 85 ME - e vejo os olhos a brilhar do presidente da Gebalis - aos quais se juntam os 40 ME, e em que vamos ter que ter a capacidade de concretização, com a ajuda dos senhores presidentes da junta, que são aqueles que estão no terreno. Será um pacote único na nossa cidade e único na história da cidade", afirmou o autarca.

Numa intervenção na conferência que assinalou os 30 anos do Programa Especial de Realojamento (PER), uma iniciativa da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas salientou que estas verbas contam com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), numa iniciativa secundada pela ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

Carlos Moedas reforçou que a Câmara Municipal de Lisboa tem atualmente "1.000 habitações em construção", além de outras 1.000 que foram construídas ou reabilitadas ao longo do último ano e que representaram um investimento de 40 ME na renovação dos bairros municipais.

"Estamos realmente a pôr o pé no acelerador", disse, justificando o investimento anunciado com o "flagelo" de ver habitações vazias nos bairros municipais da cidade e a falta de construção na anterior década.

"Tivemos décadas em que não construímos habitação pública. A senhora vereadora apresentava os números factuais daquilo que aconteceu entre 2010 e 2020, em que não houve, praticamente. Eram 17 habitações por ano. Somos capazes se estivermos unidos também nas diferentes forças políticas para o fazer, unidos não só em construir, mas para o maior flagelo: vermos que temos habitações vazias nos nossos bairros municipais", notou.

Por isso, o autarca de Lisboa descreveu o pacote de 85 ME como um "anúncio importante para a política em relação aos bairros municipais".

JGO/JF // JPS

Lusa/Fim