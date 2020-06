Nascido em 1949 em Oliveira de Azeméis, Carlos Costa chegou a governador do Banco de Portugal (BdP) no verão de 2010, nomeado pelo governo socialista de José Sócrates para suceder ao ex-secretário geral do PS Vítor Constâncio (que foi ocupar a vice presidência do Banco Central Europeu). Seria reconduzido no cargo em 2015, pelo executivo PSD/CDS-PP liderado por Passos Coelho.

Licenciado em economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Carlos Costa tinha um percurso na banca onde teve altos cargos nos grupos Caixa Geral de Depósitos (CGD) e BCP, nas instituições europeias (foi coordenador dos Assuntos Económicos e Financeiros na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia e chefe de gabinete do comissário europeu João de Deus Pinheiro) e era então vice-presidente do Banco Europeu de Investimento.