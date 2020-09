A conclusão consta dos resultados do inquérito realizado em Tete, em que a presença de anticorpos no sangue varia, por bairro, entre zero e 1,17% - a seropositividade mostra que a pessoa já teve contacto com o vírus, mas não revela, necessariamente, uma infeção ativa.

O mesmo tipo de inquérito já foi feito em Maputo, Pemba, Nampula e Quelimane, decorrendo atualmente na Beira.