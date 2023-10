O concurso é direcionado às organizações da sociedade civil local, aberto até 08 de novembro próximo, e visa contribuir para minimizar necessidades no domínio social, sobretudo nos setores da saúde e educação.

De acordo com o Camões, em comunicado enviado hoje à Lusa, o objetivo da iniciativa é "procurar dar resposta a iniciativas que, pelo cariz e menor dimensão em termos orçamentais, sejam consideradas para outro tipo de apoios institucionalizados no quadro da Cooperação Portuguesa ou de outros parceiros de desenvolvimento.

As propostas, com valor mínimo de dois milhões de kwanzas (dois mil euros) e valor máximo de 8,5 milhões de kwanzas, devem ser implementadas no período de um ano e as ações devem estar alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030.

O Camões avalia as propostas, que devem ser remetidas ao email cooperação.luanda@mne.pt, de acordo com a sua relevância, impacto, sustentabilidade, localização geográfica, visibilidade a angariação de outras parcerias que concorram para reforçar a implementação da ação/projeto.

DYAS // ANP

Lusa/Fim