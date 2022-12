De acordo com a informação à imprensa, está aberto o concurso até ao dia 20 de janeiro de 2023, para que sejam apresentadas as propostas ao Fundo de Pequenos Projetos (FPP) 2022, disponibilizado pelo Camões -- Centro Português da Cooperação.

"O objetivo é dar resposta a iniciativas que, pelo seu cariz e pequena dimensão em termos orçamentais, não sejam consideradas para outro tipo de apoios institucionalizados no quadro da Cooperação Portuguesa ou de outros parceiros de desenvolvimento. As ações devem estar alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030)", refere p documento.

A duração da proposta não deverá ultrapassar o período de implementação de um ano.

O Camões -- Centro Português da Cooperação avalia as propostas de acordo com a sua relevância, impacto, sustentabilidade, localização geográfica, visibilidade e angariação de outras parcerias, que concorram para reforçar a implementação da ação/projeto.

A informação relevante, designadamente Regulamento, Folheto e Formulário de Candidatura, encontra-se disponível para ser descarregado na página LinkTree do Camões Angola (https://linktr.ee/camoesangola).

As candidaturas podem ser submetidas, até ao dia 20 de janeiro de 2023, para o endereço eletrónico cooperacao.luanda@mne.pt com o assunto "Apresentação de proposta ao Fundo de Pequenos Projetos 2022".

Deve ser remetida uma Apresentação da Entidade Proponente e um Relatório de Atividades recente, além do Formulário de Candidatura.

