Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI disse que irá realizar uma emissão de dívida subordinada "no montante de 425 milhões de euros, com vencimento em março de 2032 e reembolso opcional em março de 2027, cujas condições foram hoje fixadas".

Esta emissão "será subscrita integralmente pelo CaixaBank, S.A. e a respetiva liquidação ocorrerá a 8 de março".

"A nova emissão terá uma taxa de cupão indexada à Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 3,30%", revelou ainda o banco.

Além disso, a instituição financeira resolveu "proceder, em 24 de março, ao reembolso antecipado de uma emissão de dívida subordinada" de 300 milhões de euros, "totalmente subscrita pelo CaixaBank".

O BPI informou que "a nova emissão aumenta a proporção de Tier 2 no rácio de capital total, otimizando a estrutura de capital do Banco BPI, tendo sido obtida autorização prévia do Banco Central Europeu para a referida substituição".

Além disso, "a emissão contribui igualmente para o reforço dos passivos elegíveis para cumprimento do requisito de MREL [requisitos de fundos próprios e de passivos elegíveis]", rematou a instituição.

