"Daqui, já não vejo nada", queixa-se, na encosta do bairro Brasil, ao apontar pela janela de casa para o edifício em frente, de altura equivalente a oito andares e que, por esta altura, já devia ser um hotel e casino - projeto que afinal não vai avançar, anunciou este mês a empresa promotora Macau Legend Development.

"É um muro como outros que se ergueram", entre a capital e o mar, refere Job Amado, bastonário da Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde: "Este é o maior muro de todos", está inacabado e "sob o ponto de vista arquitetónico é uma autêntica aberração", com largas janelas de vidro nas fachadas expostas ao sol, exemplifica.

Agora, Job Amado defende a demolição do edifício gigante (comparando com os imóveis à volta), depois de concluída a reversão para o Estado, já anunciada pelo primeiro-ministro.

Questionado sobre os custos que a demolição pode implicar, sustenta que o pior custo é o de deixar de pé um erro grave para o futuro urbanístico da zona costeira da capital.

Um bom exemplo do que podia ter sido feito está no pré-projeto do Casino Park Hotel da Madeira, da autoria do Óscar Niemeyer: Job Amado mostra na Internet um esboço em que o célebre arquiteto brasileiro escolhe o alinhamento perpendicular à costa.

Na Praia, todos os sinais já apontavam para o abandono do projeto do Djeu (ilhéu, em crioulo), como é conhecido na capital cabo-verdiana.

Há cerca de dois anos que há apenas guardas nos portões daquele recinto que esteve para ser um grande complexo turístico, numa área de cerca de 160 mil metros quadrados, que inclui o ilhéu de Santa Maria, parcialmente esventrado e uma ponte asfaltada de poucos metros que o liga à cidade.

Ao lado do edifício, uma grua permanece erguida no meio do terreno com terraplanagens inacabadas, vedado por taipais que se erguem sobre o passeio pedonal da marginal de onde antes se vislumbrava a praia da Gamboa.

Januário Nascimento chama-lhe um "grande monstro" contra o qual a Associação para Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD), que dirige, sempre se insurgiu, tal como parceiros internacionais que, informalmente, lhe referiram que, "neste projeto, Cabo Verde andou mal".

Os erros apontados iam desde a excessiva altura para um edifício naquela zona, até à sua orientação, paralela ao mar (como um muro) e ao desrespeito pela flora marítima, descreve.

Agora, recomenda que não haja "decisões precipitadas" e defende a criação de uma comissão que estude o assunto a fundo antes de haver decisões -- seja demolição ou outra --, um grupo que analise também o impacto social da eventual criação de uma zona de jogo, com casino.

Essa comissão deve ser realmente abrangente, com técnicos, académicos e sociedade civil, além das autoridades governamentais e locais, frisa.

À porta do edifício, qualquer tentativa de entrar no recinto ou obter informações esbarra nos guardas, que remetem para responsáveis pelo projeto.

A Lusa tentou contactar esses responsáveis para obter detalhes além dos que a Macau Legend Development já anunciou, mas sem sucesso.

No bairro Brasil, à frente do qual o edifício cresceu, as opiniões dividem-se: Jorge acha que demolir "seria uma tristeza" e defende um aproveitamento, por exemplo, para dar habitação a quem vive em dificuldades.

"A praia de Gamboa e o ilhéu são nossos", diz Helena Tavares, outra moradora no bairro Brasil, que gostava de voltar a ter acesso à área, seja qual for o destino final do empreendimento.

"Deitar abaixo é um desperdício", diz o vizinho Henrique Centeio, certo de que "não devia ser tão alto, para não cortar a vista para o ilhéu, e assim talvez chegasse ao fim".

No cimo de uma das rampas para a Achada de Santo António, uma das colinas da Praia, está um restaurante onde as refeições são servidas numa larga varanda à frente da qual se ergueu o edifício do Djeu.

É como ter "um elefante" na sala, refere Magda Marta, gerente do restaurante O Poeta, que lamenta ter perdido a vista para navios iluminados no porto.

"Não sei qual vai ser o destino para o elefante, mas espero que vá à selva", desabafa, esperando que, no mínimo, que lhe seja dada uma utilidade, rapidamente.

"Eu acho que qualquer coisa" vai ser uma melhoria, porque, agora, "fica apagado, não tem brilho. É tipo um caroço no sapato".

Em 2015, o empresário macaense David Chow assinou com o Governo cabo-verdiano um acordo para a construção do empreendimento e a primeira pedra foi lançada em fevereiro de 2016.

O projeto envolvia o maior empreendimento turístico de Cabo Verde, na altura, com um investimento global previsto de 250 milhões de euros - cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano.

Numa entrevista à televisão de Hong Kong TVB, transmitida na última semana (04 de outubro), o presidente e diretor executivo da Macau Legend Development, Li Chu Kwan, anunciou que o grupo pretende encerrar os projetos em Cabo Verde e Camboja até 2025.

No dia seguinte, questionado pela Lusa, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou que o Governo vai reverter a concessão.

"Primeiro temos de reverter a concessão. Havia, já há algum tempo, indicação de problemas do lado do investidor" e agora avançará todo o "suporte jurídico" para fazer reverter a concessão "e depois ver que destino dar a esse investimento, que não pode ficar assim como está", concluiu.

