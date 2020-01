Cabo Verde seduz turistas americanos e brasileiros com isenção de vistos Os turistas brasileiros, canadianos, e norte-americanos vão passar a estar isentos de vistos em passaporte para entrar em Cabo Verde a partir de fevereiro, medida com a qual o Governo cabo-verdiano pretende atrair um novo nicho turístico. economia Lusa economia/cabo-verde-seduz-turistas-americanos-e_5e1c5d1722bb341c1a21274e





O objetivo consta de uma resolução de 08 de janeiro, do Conselho de Ministros, que entra em vigor dentro de um mês, alargando a lista de países cujos cidadãos estão isentos de vistos para estadias de até 30 dias em Cabo Verde.

O documento já antecipa o início de voos regulares pela Cabo Verde Airlines (CVA) para Toronto (Canadá, um dos três países agora abrangidos pela isenção), e justifica a decisão para os restantes com os voos que aquela companhia aérea, privatizada em março de 2019, já realiza para o Brasil e para os Estados Unidos, através do 'hub' instalado na ilha do Sal.