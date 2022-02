De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir de um relatório do Ministério das Finanças, a execução orçamental dos projetos inscritos na resposta à covid-19 totalizou até final de 2021 quase 4.012 milhões de escudos (36,2 milhões de euros), de um total orçamentado de 6.205 milhões de escudos (56,1 milhões de euros).

Em causa estão projetos de preparação e resposta à covid-19 através da vacinação, de ações de prevenção da transmissão da pandemia, de reforço do setor da Educação, do apoio aos municípios no combate à doença, mas também na atribuição de apoios sociais de emergência às famílias mais carenciadas, nomeadamente trabalhadores do setor informal.

A principal parcela (40,2%) do investimento suportado de janeiro a dezembro de 2021 foi garantida através do Tesouro de Cabo Verde, enquanto os empréstimos ao Estado assumiram 39% do total e os donativos internacionais 20,8%, de acordo com o mesmo relatório do Ministério das Finanças sobre a execução orçamental.

O documento elenca entre os projetos previstos por este plano a implementação do Rendimento Social de Inclusão, por 1.071 milhões de escudos (9,7 milhões de euros), o desenvolvimento do setor de transportes marítimo interilhas durante a pandemia, avaliado em 682,8 milhões de escudos (6,1 milhões de euros), e as vacinas contra a covid-19, por 671,6 milhões de escudos (seis milhões de euros).

