A assinatura vai decorrer durante a visita aos Estados Unidos da América do primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, para participar na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

A visita decorre desde dia 15 e prolonga-se até 23 de setembro, dia em que o líder do Governo discursará no encontro anual da ONU.

A assinatura com a Microsoft, em dia a anunciar, está integrada numa agenda paralela de eventos.

A marca estará representada por Kate Behncken, vice-presidente da Microsoft Philanthropies, e Justin Spelhaug, vice-presidente e responsável global por tecnologias com impacto social da Microsoft Philanthropies.

O braço da empresa virado para ações de filantropia foi anunciado em 2015 com o objetivo de "contribuir de novas formas para um ecossistema social que leve os benefícios da tecnologia aos que dela mais precisam e também para impulsionar o crescimento inclusivo da economia global".

A aposta do Governo cabo-verdiano no desenvolvimento digital do país conduz parte da agenda da comitiva em Nova Iorque.

A equipa integra o secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, que será um dos oradores numa conferência, na quarta-feira, sobre os avanços na Agenda 2030 (para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com base nas Nações Unidas) com políticas digitais de inclusão e defesa de direitos.

O setor tem estado presente na intervenção política.

"Cabo Verde partilha o ambicioso objetivo de se tornar numa Nação Digital. Estamos acelerando rapidamente os nossos esforços em direção a essa visão", disse o chefe do Governo, na abertura de uma cimeira sobre tecnologias digitais, no início do mês, na Estónia.

