Cabo Verde com recorde de quase 820 mil turistas em 2019 O número de turistas em Cabo Verde cresceu 7% em 2019, face ao ano anterior, atingindo um novo máximo histórico, de 819.318 hóspedes nos hotéis cabo-verdianos, segundo um boletim divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





De acordo com o boletim de Movimentação de hóspedes em 2019, do INE cabo-verdiano, as dormidas também cresceram, 3,7% face ao ano anterior, para mais de 5,1 milhões, renovando igualmente máximos históricos.

Em 2018, Cabo Verde já tinha registado um recorde de 765.696 hóspedes e mais de 4,9 milhões de dormidas, sendo objetivo do Governo atingir, a partir de 2021, um milhão de turistas por ano.