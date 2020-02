Cabo Verde Airlines protege passageiros após interdição de voos de Itália A Cabo Verde Airlines anunciou hoje que está a adotar uma "estratégia de proteção dos passageiros" com voos reservados de Itália para o arquipélago, face à interdição das ligações aéreas desde aquele país europeu, devido ao alastrar do coronavírus. economia Lusa economia/cabo-verde-airlines-protege-passageiros-apos-_5e5901ce24393212abd9a7bf





Em comunicado, a companhia aérea de bandeira refere que na sequência da decisão do Governo de Cabo Verde de suspender, a partir de hoje e até 20 de março, todos os voos entre Itália e Cabo Verde, devido à epidemia do novo coronavírus (Covid-19), a Cabo Verde Airlines "implementou uma estratégia de proteção dos passageiros com voos reservados para o período mencionado".

A Cabo Verde Airlines, que tem voos regulares de e para Itália, está a disponibilizar aos passageiros com reservas para viagens neste período -- para Cabo Verde ou com passagem pelo 'hub' da ilha do Sal com destino a outras países -- a possibilidade de remarcação dos bilhetes para "datas posteriores ao período de restrição" sem penalizações, ou pelo reembolso integral do bilhete não utilizado.