Cabo Verde Airlines com 44 novos acionistas após venda de 7,65% a emigrantes O Estado cabo-verdiano arrecadou quase um milhão de euros com a venda a 44 emigrantes de 7,65% das ações da antiga companhia aérea TACV, privatizada, liderada desde março por investidores islandeses e transformada em Cabo Verde Airlines (CVA).





De acordo com os resultados da venda direta apresentados hoje, na Praia, pelo diretor do Departamento de Operação de Mercado da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Edmilson Mendonça, a procura foi maior do que a oferta, permitindo arrecadar 108.765.050 escudos (cerca de 980 mil euros), com a venda de 74.650 ações (7,65%).

Cada ação foi vendida a um preço unitário de 1.457 escudos (13 euros), o preço de referência adoptado para a operação, destinada apenas a emigrantes.