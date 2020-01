Cabo Verde aderiu ao programa do FMI de disseminação de dados macroeconómicos O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou hoje que Cabo Verde aderiu ao programa avançado de disseminação de dados, que harmoniza os dados macroeconómicos e permite o desenvolvimento do sistema estatístico dos países que aderem a esta ferramenta informática. economia Lusa economia/cabo-verde-aderiu-ao-programa-do-fmi-de_5e1f3b85281deb1beb16007f





"Cabo Verde lançou uma Página Nacional de Dados, implementando as recomendações do sistema de disseminação de dados, servindo como um veículo de publicação único para acesso a dados macroeconómicos essenciais em formatos legíveis para os humanos e para os sistemas informáticos", lê-se no comunicado distribuído hoje em Washington, a sede do FMI.

O programa avançado de disseminação de dados (Enhanced General Data Dissemination System, no original) é uma plataforma de apresentação dos dados oficiais de cada país, com o objetivo de "servir de ponto único de publicação para os dados macroeconómicos essenciais sobre as contas nacionais, operações governamentais e de dívida, setor monetário e financeiro, e balança de pagamentos", explica o FMI.

Os dados vão ter ligações eletrónicas para as estatísticas publicadas pelos produtores oficiais de dados, nomeadamente o Banco Central de Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatística e o Ministério das Finanças.

"Congratulo as autoridades pelo lançamento do programa, um passo importante na disseminação de dados", comentou o chefe do departamento estatístico do FMI, Louis Marc Ducharme.

