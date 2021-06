"A nossa posição geográfica fez de nós no passado, faz de nós hoje e fará de nós no futuro algo que é muito importante, que é sermos uma porta de entrada, um ponto de ligação, uma ponte, um ponto de amarração entre a Europa e os outros continentes", disse o chefe do Governo.

Em Sines, na cerimónia de inauguração do cabo ótico submarino 'EllaLink', que liga a Europa à América do Sul, António Costa argumentou que é este posicionamento que "faz a diferença de Portugal na Europa" e exemplifica o contributo do país para o "enriquecimento da Europa".

"É podermos fazer esta ligação e esta abertura da Europa aos outros continentes. Podemo-lo fazer pela história, pela língua, pela cultura", mas, agora, "também o podemos fazer fisicamente, através deste cabo", vincou.

Por isso, segundo o primeiro-ministro, o investimento privado efetuado pela EllaLink, "é da maior importância estratégia para o conjunto da Europa, mas também para Portugal e, seguramente, para Sines".

