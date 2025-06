Bruxelas proíbe empresas chinesas de participar em concursos públicos de produtos médicos

Pequim, 20 jun 2025 (Lusa) - A Comissão Europeia decidiu hoje vetar as empresas chinesas das licitações públicas de produtos médicos que ultrapassem os cinco milhões de euros na União Europeia, como resposta às restrições que as empresas europeias enfrentam no mercado chinês.