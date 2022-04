Coelho, que foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis entre abril de 2020 e outubro de 2021, é o candidato indicado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para substituir o general da reserva Joaquim Silva e Luna no comando da petrolífera.

Em sessão realizada virtualmente, a assembleia de acionistas renovou, por voto múltiplo, oito dos onze diretores da Petrobras na quarta-feira. Os novos conselheiros foram eleitos para um mandato de dois anos, ou seja, de 2022 a 2024.

A assembleia, que durou várias horas, também elegeu o engenheiro civil Márcio Andrade Weber como presidente do novo Conselho de Administração da Petrobras.

A Petrobras é uma empresa de capital misto controlada pelo Estado brasileiro, que tem 37% do total de suas ações, e tem outros acionistas minoritários que detém ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madrid.

Entre os novos conselheiros está José Mário Coelho, que foi proposto por Bolsonaro como novo Presidente da Petrobras e ainda precisa ter o seu nome referendado numa outra reunião marcada para hoje.

A provável escolha de Coelho como o novo presidente da Petrobras acontece num clima de insatisfação de Bolsonaro com o aumento dos preços dos combustíveis no país sul-americano, atrelado à forte alta do preço do petróleo bruto internacional e que culminou na demissão de seu antecessor, o general reformado do Exército Silva e Luna.

