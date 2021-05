O resultado é produto da diferença entre as 1.381.767 contratações de trabalhadores e as 1.260.832 demissões registadas no mês passado, segundo dados oficiais.

De acordo com o relatório do Governo brasileiro, nos primeiros quatro meses do ano foram criados 957.889 empregos com contrato de trabalho formalizado no Brasil, face a 763.232 empregos eliminados no mesmo período do ano passado que marcou o início da pandemia de covid-19.

No primeiro semestre de 2020, o Brasil, um dos países mais atingidos pela covid-19 no mundo e que já soma mais de 452 mil mortos e 16,1 milhões de infetados, foi forçado a paralisar total ou parcialmente grande parte de suas atividades económicas não essenciais por vários meses e só começou a dar sinais tímidos de recuperação a partir do quarto trimestre do ano passado.

Após a reativação da atividade económica, o Governo brasileiro espera um crescimento de 3,5% no Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, mas segue cauteloso devido à pandemia e ao processo de vacinação contra a covid-19 cuja velocidade está abaixo da expectativa.

