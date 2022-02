O resultado é equivalente a 11,3% do Produto Interno Bruto (PIB) e é mais de quatro vezes superior ao registado em janeiro de 2021, quando o país ainda estava a sentir os efeitos da pandemia e registou um excedente nominal de 17.928 milhões de reais (até hoje cerca de 3.515 milhões de dólares), segundo um relatório divulgado pela autoridade monetária do país.

O resultado foi impulsionado pelo forte desempenho do setor público consolidado - que inclui os governos federal, regional e municipal e algumas empresas públicas - que registou um excedente primário recorde de 101.833 milhões de reais (19.960 milhões de dólares) no primeiro mês do ano, contra 58.375 milhões de reais (11.446 milhões de dólares) no mesmo mês de 2021.

Nos últimos 12 meses anteriores a janeiro, o excedente primário do setor público consolidado brasileiro totalizou o equivalente a 1,23 % do PIB.

No entanto, em termos do resultado nominal, que inclui o que o Estado gasta no pagamento de juros da dívida, o Brasil acumulou um défice nominal de 317.531 milhões de reais (cerca de 62.254 milhões de dólares) nos últimos doze meses, equivalente a 3,62% do PIB, contra 383,700 milhões de reais (75.235 milhões de dólares, ou 4,42% do PIB) em dezembro.

O banco central também disse que a dívida pública bruta do Brasil, em 31 de janeiro, era de 7 biliões de reais (cerca de 1,37 biliões de dólares), equivalente a 79,6% do PIB, menos 0,7 pontos percentuais do que em dezembro de 2021.

Em 2021, o Brasil reduziu a sua dívida pública de 89% para 80% do PIB e reduziu o seu défice fiscal nominal de 13,6% para 4,4% do PIB, o mais baixo desde 2013.

