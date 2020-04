Bolsas europeias em baixa a seguir tendência de Wall Street As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, depois de Washington ter advertido para os efeitos da pandemia da covid-19 tanto ao nível da saúde como a nível económico. economia Lusa economia/bolsas-europeias-em-baixa-a-seguir-tendencia-_5e844f2554821b1985b6d860





Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 3,48% para 308,79 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 4,15%, 3,78% e 3,93%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 2,88% e 2,26%.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, descia 1,71% para 4.000,15 pontos.

Wall Street terminou na terça-feira o pior trimestre desde a crise de financeira de 2008, com perdas de mais de 23% e o pânico transfere-se hoje para os investidores na Europa.

Depois de se ter sabido na terça-feira que a atividade da indústria transformadora na China subiu para 52 pontos em março, depois de ter recuado para 37,5 pontos em fevereiro devido à paralisação económica relacionada com a covid-19, hoje serão publicados os indicadores da indústria transformadora de vários países europeus como a Alemanha, França, Itália ou Espanha, bem como o dos Estados Unidos, onde também serão publicados um relatório sobre o emprego no setor privado e as reservas semanais de petróleo.

Hoje o preço do petróleo Brent para entrega em junho recuou 3,34%, para 25,34 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu hoje em baixa, a cotar-se a 25,34 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 26,35 dólares na terça-feira.

Enquanto a China, onde surgiu o surto da covid-19, vai recuperando pouco a pouco a sua economia, outros países como os Estados Unidos, onde a pandemia se expande agora com mais força (mais de 160.000 infetados e mais de 3.000 mortos), começam a sofrer os efeitos na economia.

Segundo analistas citados pela Efe, nos Estados Unidos as autoridades já estão a preparar um novo pacote de estímulos que poderá ter o valor de 600.000 milhões de dólares.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a cair 1,84% para 21.917,18 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a recuar 0,95% para 7.700,10 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0978 dólares, contra 1,0971 dólares.

