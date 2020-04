Cerca das 09:10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 1,87% para 335,76 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 1,780%, 2,07% e 2,64%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão que subiam 2,03% e 2,38%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:10, o principal índice, o PSI20, avançava 0,15% para 4.118,62 pontos.

As bolsas europeias abriram hoje em alta, animadas com a melhoria dos resultados da pandemia, apesar do novo colapso do preço do petróleo e à espera das reuniões chave da semana que serão as reuniões do Banco Central Europeu (BCE) e da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), e da publicação de novos resultados empresariais .

Hoje foi anunciado que como consequência da pandemia, os lucros das principais empresas industriais chinesas cairam 36,7% no primeiro trimestre de 2020 em termos homólogos.

A paralisação económica provocada pela pandemia e a consequente queda da procura de petróleo continua a atingir a sua cotação.

Hoje, o petróleo Brent, de referência na Europa, descia quase 5%, ainda que as perdas sejam mais avultadas nos Estados Unidos, onde o preço do petróleo WTI recuava quase 12% nas negociações prévias à abertura formal do mercado.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 1,11% para 23.775,27 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 1,65% para 8.634,52 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0838 dólares, contra 1,0823 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a cotar-se a 20,34 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 21,44 dólares na sexta-feira e 19,33 dólares em 21 de abril, um mínimo desde 1999.

MC // MSF

Lusa/Fim