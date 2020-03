Bolsas asiáticas recuperam de perdas recordes registadas na segunda-feira Os mercados de ações asiáticos recuperaram hoje de quedas recordes registadas na segunda-feira. economia Lusa economia/bolsas-asiaticas-recuperam-de-perdas-recordes_5e67405207faa719515c4c03





O principal índice de ações da China subiu 1,7% e Tóquio avançou 0,9%. Hong Kong ganhou 1,9% e Sydney cresceu 3,1%.

Em Wall Street, que na segunda-feira sofreu a maior queda num só dia desde a crise global de 2008, os futuros das ações subiram após o anúncio do Presidente dos Estados Unidos de que iria pedir ao Congresso um corte de impostos, bem como outras medidas para aliviar o impacto do surto do novo coronavírus.

