A bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, fechou hoje a perder 7,72% para se cotar nos 2.746,61 pontos, no final do primeiro dia de transações depois dos feriados do Ano Novo Lunar.





Os receios sobre o impacto económico do surto do novo coronavírus chinês levaram também Shenzhen, a segunda praça financeira do país, a fechar a sessão com uma quebra acentuada de 8,45% para 9.779,67 pontos.

