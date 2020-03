Bolsa de Tóquio ganha 2,02% na abertura O índice de referência da bolsa de Tóquio, o Nikkei, subiu hoje 4,9% no início da sessão para 17.715,43 pontos, na sequência das medidas de apoio económico anunciadas pelo banco central dos Estados Unidos. economia Lusa economia/bolsa-de-toquio-ganha-2-02-na-abertura_5e79866c23994a197a2402aa





Na mesma direção, o segundo indicador Topix avançou 2,92% para 1.329,82.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

A bolsa abriu em alta, com o Nikkei a ganhar cerca de 2% e poucos minutos depois voltar a registar novos ganhos com as subidas no mercado de futuros norte-americano e as novas medidas da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), embora Wall Street tenha fechado no pior nível desde 2016.

Os investidores japoneses receberam bem as novas medidas da Fed para atacar a crise financeira crida pela pandemia da covid-19.

Na segunda-feira, a Reserva Federal norte-americana anunciou que vai adquirir de forma ilimitada títulos do Tesouro e títulos apoiados por hipotecas para apoiar os mercados financeiros.

A Fed anunciou também uma série de novos programas de empréstimos num montante de 300.000 milhões de dólares (280 mil milhões de euros) para apoiar as empresas e regiões mais afetadas pela paralisação de boa parte da economia norte-americana devido à pandemia.

O banco central prometeu também "adotar em breve um programa de empréstimos para pequenas e médias empresas", que constituem o essencial do tecido económico norte-americano.

