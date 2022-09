No final da sessão, o segundo indicador, o Topix, perdeu 0,95% para 1.855,15 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

As maiores perdas foram sentidas na área do transporte marítimo, seguida do imobiliário e da venda a retalho. Também o setor da tecnologia negociou em baixa, depois de a Apple ter suspenso planos para aumentar a produção do iPhone.

Todas as principais bolsas asiáticas negociaram em baixa, com o índice Kospi em Seul e o índice Hang Seng de Hong Kong a perderem 2,8%, o mercado de Taiwan a cair 2,6%, o índice Shanghai Composite a registar uma queda de 1,3% e Sydney a ceder 0,8%.

No caso das bolsas chinesas, o setor mais afetado foi o imobiliário, cujo subíndice em Hong Kong perdeu 3,92%, numa altura em que os investidores receiam uma recessão a nível mundial.

VQ // EJ

Lusa/Fim