O segundo indicador, o Topix, perdeu 6,14% para 2.537,60 pontos, no fim da sessão.

As perdas no mercado nipónico seguiram-se a um recuo em Wall Street, que deixou os investidores em pânico com os sinais de fraqueza na economia dos EUA e preocupações de que a Reserva Federal possa ter perdido a oportunidade de reduzir as taxas de juro antes de prejudicar o crescimento económico.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

