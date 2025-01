O sentimento dos investidores foi ainda impulsionado pelo anúncio de uma 'joint venture' para financiar infraestruturas de inteligência artificial no valor de milhares de milhões de dólares, liderada pelo Softbank Group, OpenAI e Oracle.

O índice Nikkei estava a ganhar 1,53% para os 39.625,07 pontos às 10:18 em Tóquio (01:18 em Lisboa) e o Topix estava a subir 0,82% para 2.735,64 pontos.

As ações relacionadas com as exportações, como automóveis e eletrónica, bem como as empresas de materiais, estavam a registar ganhos, enquanto o SoftBank Group saltou mais de 7%.

Os bancos cotados na bolsa japonesa também estão firmes devido às expectativas de que o Banco do Japão aumentará as taxas de juros na sexta-feira.

"Uma vez que o Presidente Trump está a colocar a economia dos Estados Unidos em primeiro lugar, é improvável que haja qualquer política tarifária extrema que tenha um impacto negativo na economia", disse o presidente da Ichiyoshi Asset Management, Mitsushige Akino, citado pela agência Bloomberg.

No Japão, "ainda há espaço para que as taxas de juro de longo prazo subam, pelo que se pensa que as ações financeiras não terão um desempenho muito mau", mesmo que o Banco do Japão aumente as taxas, como esperado esta semana, acrescentou o gestor.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

