No início da sessão, o Nikkei caiu para 25.164,34 pontos, enquanto o segundo indicador, o Topix, desceu 0,53%, para 1.784,58 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

Os preços do petróleo, seja o Brent do Mar do Norte ou o WTI dos EUA, atingiram máximos históricos na segunda-feira, superando brevemente 130 dólares (120 euros) por barril pela primeira vez desde 2008.

A invasão da Ucrânia determinada pelo Kremlin desencadeou uma onda de sanções internacionais, que dificultam a aquisição de petróleo russo pelas refinarias estrangeiras ou o financiamento para o transporte de matérias-primas da Rússia.

A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo bruto do mundo e os investidores receiam possíveis interrupções no fornecimento de hidrocarbonetos.

Por enquanto, as sanções económicas à Rússia pela invasão da Ucrânia não abrangem o setor da energia, mas os Estados Unidos, menos dependentes que a Europa graças à sua produção nacional, já admitiram proibir a importação de petróleo russo.

"Tirando o fim das hostilidades, há pouco no horizonte para desacelerar" o aumento dos preços do petróleo, de acordo com uma nota do banco National Australia Bank, divulgada na segunda-feira.

VQ // JMC

Lusa/Fim