Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,05% para 42.105,21 pontos e o Nasdaq perdia 0,04% para 17.966,34 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,03% para 5.720,55 pontos.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina fechou em alta e com novos recordes no Dow Jones e no S&P 500, ainda a beneficiar do corte nas taxas de juro anunciado na semana passada pela Reserva Federal (banco central norte-americano).

Segundo analistas, este corte continuou a impulsionar os principais indicadores e setores como os serviços públicos e as finanças, já que os investidores esperam que a descida das taxas de juro impulsione o crescimento económico e aumente os lucros.

Apesar da euforia generalizada é provável que o mercado seja afetado por maior volatilidade nas próximas semanas, afirmou Quincy Krosby, da LPL Financial, em declarações na CNBC.

"O mercado será muito sensível a qualquer indício de que a economia está a debilitar-se a um ritmo mais rápido", explicou.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, a Caterpillar destacava-se nas subidas (4,64%) e a Visa nas descidas (-3,59%).

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas subia 2,32% para 72 dólares, devido à preocupação com a situação no Médio Oriente.

Os juros das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiam para 3,793% e o ouro negociava a 2.657 dólares por onça.

