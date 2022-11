Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,39% para 34.232,77 pontos e o Nasdaq, dominado pelas tecnológicas, avançava 0,69% para 11.251,51 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,15% e estava em 4.009,55 pontos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, a Caterpillar liderava as subidas, somando 0,80% e a petrolífera Chevron destacava-se nas descidas ao recuar 1,11%.

A sessão deverá ser menos movimentada do que o habitual, na véspera do feriado do Dia de Ação de Graças, mas os investidores aguardam a divulgação, ao fim da tarde, das atas da última reunião da Fed, em busca de sinais sobre a evolução da política monetária e de um potencial abrandamento no ritmo de subida das taxas de juro, que tem sido mais agressivo nos últimos meses.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou com ganhos, apoiada por resultados acima do previsto em empresas do setor da distribuição. O Dow Jones subiu 1,18%, o Nasdaq avançou 1,36% e o S&P 500 registou a mesma valorização de 1,36%, ultrapassando os 4.000 pontos pela primeira vez desde setembro.

