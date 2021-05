Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,75% para 34.580,02 pontos e o Nasdaq recuava 0,10% para 13.723,10 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,34% e estava em 4.210,51 pontos.

A hesitação mostrada pelos índices no arranque da sessão surgia pouco depois de ter sido divulgado que os pedidos de subsídio de desemprego baixaram na semana passada para 406.000, o número mais baixo desde o início da pandemia.

Por outro lado, foi confirmado por uma segunda estimativa que a economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anualizado de 6,4% no primeiro trimestre, sem alterações em relação à primeira estimativa divulgada há cerca de um mês.

No grupo das 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se os ganhos da Boeing (3,37%), Caterpillar (1,81%) e do banco JPMorgan (1,55%).

Wall Street está a operar esta semana com um volume de transações mais baixo do que o habitual tendo em vista o fim de semana prolongado que se avizinha, com o feriado do Memorial Day na próxima segunda-feira.

O preço do barril de petróleo do Texas descia para 66,10 dólares e o rendimento da dívida do Tesouro a 10 anos subia para 1,606%.

A bolsa de Nova Iorque encerrou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a registar uma ligeira subida de 0,03% e o Nasdaq com uma valorização mais nítida de 0,59%.

