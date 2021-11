Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,15% para 36.028,44 pontos, mas o tecnológico Nasdaq subia 0,90% para 15.764,00 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,17% para 4.654,85 pontos.

Na terça-feira, foi anunciado que a taxa de inflação anual nos Estados Unidos disparou em outubro para 6,2%, o registo mais alto de preços no consumidor desde 1990.

De setembro para outubro, os preços aumentaram 0,9%, o maior salto mensal desde junho.

Os investidores reagiram com preocupação e a bolsa nova-iorquina encerrou em queda, como já acontecera na véspera. O Nasdaq registou a maior descida, ao recuar 1,66%.

Hoje, o preço do barril de petróleo do Texas (WTI) abriu em baixa no mercado nova-iorquino, seguindo a 81,04 dólares.

