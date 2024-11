Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,23% para 44.961,31 pontos e o Nasdaq perdia 0,58% para 19.064,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,13% para 6.013,70 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, foi divulgado que a economia norte-americana cresceu a um ritmo anualizado de 2,8% entre julho e setembro, um ligeiro abrandamento em relação ao trimestre anterior.

Por seu lado, o Departamento do Trabalho indicou que o número de pedidos de subsídio de desemprego registou uma descida de 2.000 na semana passada e ficou em 213.000. Na semana anterior, tinham sido registadas 215.000 inscrições para subsídios, segundo dados revistos em alta.

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão anterior em alta, pouco abalada com as declarações de Donald Trump sobre a intenção de impor novas taxas às importações do México, do Canadá e da China, quando tomar posse como Presidente dos Estados Unidos. O Dow Jones e o S&P 500 registaram mesmo novos recordes no encerramento.

