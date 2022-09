Pelas 15:15 horas em Lisboa, o índice Standard & Poor's valorizava-se 0,07% para 3.926,98 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial perdia 0,33% para 31.211,62 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 0,65% para 11.553,25 pontos.

Os investidores estão a olhar para os mercados com um "sentimento de apreensão", a que não são alheios os aumentos de taxas de juro pelos bancos centrais, a elevada inflação e a situação geopolítica, segundo a agência financeira Bloomberg, que adianta que "há muita incerteza" pelo que estão "a digerir e a aguardar" por novos dados macroeconómicos.

No entanto, as principais bolsas europeias estão a retomar os ganhos, depois das perdas da semana anterior e enquanto esperam pela decisão do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, que deverá subir as taxas de juro diretoras em pelo menos 50 pontos base.

JS // MSF

Lusa/Fim