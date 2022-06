Pelas 14:57 (hora em Lisboa), o índice Dow Jones Industrial recuperava 0,2% para 31.016,48 pontos, enquanto o Standard & Poor's recuava 0,25% para 3.812,02 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,41% para 11.134,48 pontos.

Após a queda na sessão de terça-feira, dia em que Wall Street fechou com o índice Dow Jones a perder 1,56%, o Nasdaq a recuar 2,01% e o Stand & Poor's a quebrar 3,09%, hoje, os investidores estão atentos às declarações do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, do governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, que participam num debate no Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, Lisboa.

Tanto a Fed, como o BCE e o Banco de Inglaterra, procuram "reduzir" a aceleração da inflação, que se tornou num "problema global", agravado pelas interrupções nas cadeias de fornecimento, que têm sido penalizadas com a pandemia da covid-19.

Por outro lado, o aumento dos preços de alimentos e da energia, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, está também a "preocupar" os investidores, segundo a agência financeira Bloomberg.

O euro, por seu turno, desvalorizou-se 0,3%, para 1,0491 dólares, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos perdeu um ponto base para 3,16%, o preço do ouro subiu 0,4%, para 1.827,60 a onça 'troy' e o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) subiu 1,1%, para os 112,96 dólares.

JS // CSJ

Lusa/Fim