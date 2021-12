Segundo os dados do final da sessão em Wall Street, o Dow Jones somou 95,83 pontos, até 36.398,21 unidades, enquanto o indicador S&P 500 baixou 0,10%, ou 4,84 unidades, para os 4.786,35 pontos.

O índice composto Nasdaq, que aglutina as empresas tecnológicas mais importantes, desceu 0,56% ou 89,54 unidades, até aos 15.781,72.

O mercado nova-iorquino pareceu relaxar após a boa sessão da véspera, quando o S&P 500 atingiu um recorde histórico, impulsionado pelo habitual otimismo de final de ano conhecido como "Santa Claus Rally".

No entanto, os investidores optaram por ser cautelosos e aguardar por novas notícias sobre o impacto da variante Ómicron do coronavírus nas economias, assim como possíveis medidas governamentais.

Na segunda-feira, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA anunciou uma redução do tempo de isolamento recomendado para os contagiados com covid-19 assintomáticos.

A maior parte dos setores registaram ganhos, liderados pelas empresas de serviços públicos (0,93%), bens essenciais (0,62%) e materiais básicos (0,56%).

Os mais penalizados foram os setores da tecnologia (-0,59%) e das comunicações (-0,29%).

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacam-se as subidas da Walt Disney (1,54%), da Boeing (1,48%) e do Walmart (1,45%).

No polo oposto estiveram a Salesforce (-1,08%), a Nike (-0,69%) e a Apple (-0,58%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subiu para 75,98 dólares por barril e, no encerramento de Wall Street, o ouro caía para 1.806,40 dólares por onça, o rendimento dos Títulos do Tesouro a 10 anos subia para 1,484% e o dólar fortalecia-se frente ao euro, com um câmbio de 1,1309.

SYL //RBF

Lusa/Fim