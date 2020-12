Às 14:53 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,34% para 30.513,94 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,27% para 12.931,40 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,43% para 3.751,57 pontos.

Nas subidas, destacava-se a Boeing (+1,39%), antes do seu primeiro voo comercial nos Estados Unidos de um aparelho do modelo 737 MAX, que esteve imobilizado durante 20 meses na sequência de dois acidentes. O voo vai ligar Miami a Nova Iorque.

O mercado continua a mostrar-se animado com o novo pacote de apoio à economia no valor de 900 mil milhões de dólares, aprovado no Congresso e assinado no domingo à noite pelo presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de o ter criticado durante vários dias.

Na segunda-feira, o Dow Jones subiu 0,68%, o Nasdaq avançou 0,74% e o S&P 500 ganhou 0,87%, todos em níveis inéditos.

EO // EA

Lusa/Fim