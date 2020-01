Bolsa de Nova Iorque cai devido a tensão no Médio Oriente A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa, pressionada pela escalada da tensão entre Estados Unidos e Irão, após um ataque norte-americano que provocou a morte de um general iraniano em Bagdad. economia Lusa economia/bolsa-de-nova-iorque-cai-devido-a-tensao-no_5e0f5e1cfc58531c1bc20a41





Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,64% para 28.684,22 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 0,67% para 9.031,44 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,73% e estava em 3.234,10 pontos.

A morte do general iraniano Qassem Soleimani, figura-chave do Irão no Médio Oriente, num ataque aéreo norte-americano hoje de manhã no Iraque, suscitou condenação e revolta em vários países da região, que se juntaram a Teerão prometendo represálias contra os Estados Unidos.

O aumento da tensão levou a uma subida de 4% do preço do barril de petróleo Brent hoje de manhã no mercado de Londres.

Por sua vez, a bolsa nova-iorquina iniciou a sessão com perdas nos seus principais índices, depois dos ganhos e dos recordes do dia anterior.

Já o preço do barril de petróleo do Texas (WTI) para entrega em fevereiro abriu com uma forte subida de 3,64% (2,23 dólares) e negociava a 63,41 dólares no mercado de Nova Iorque.

