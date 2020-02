Bolsa de Nova Iorque cai de novo depois de encerrar no 'vermelho' A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em queda no início da sessão, depois de ter encerrado também no 'vermelho', com o ressurgimento de receios sobre o impacto económico do coronavírus. economia Lusa economia/bolsa-de-nova-iorque-cai-de-novo-depois-de_5e4ffa4bd617441277b31a88





Às 14:54 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,86% para 28.969,17 pontos e o Nasdaq recuava 1,34% para 9.619,98 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,62% para 3.352,28 pontos.

Se a diminuição da propagação da epidemia de pneumonia viral, com uma forte baixa de novas contaminações, tinha tranquilizado os investidores na quarta-feira, os receios regressaram no dia seguinte, após terem sido anunciadas mais duas mortes no Japão.

A Coreia do Sul registou hoje 100 novos casos de contágio pelo Covid-19, o que eleva para 204 o número total.

O coronavírus Covid-19 já infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial e provocou mais de 2.200 mortos só na China continental.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa. O Dow Jones desceu 0,44%, o Nasdaq 0,67% e o S&P 500 caiu 0,38%.

