Às 15:30 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,46% para 35.347,08 pontos e o Nasdaq registava uma queda mais acentuada de 1,23% para 14.644,04 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,51% para 4.445,00 pontos.

No início da sessão, a bolsa nova-iorquina mostrava alguma preocupação com os dados da produção industrial e as vendas a retalho na China, que apontam para um abrandamento do crescimento em julho.

Por setores, as maiores perdas eram da energia (-1,98%) e do setor financeiro (-1,31%).

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se os recuos da Boeing (-2,32%), do Goldman Sachs (-2,04%), American Express (-1,94%) e JPMorgan Chase (-1,92%). Nas que seguiam no 'verde', a Apple subia 0,60%.

Fora desse grupo, a Tesla baixava 3,60% após ter sido divulgado que uma agência do Departamento de Transportes dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o seu sistema de condução parcialmente automática.

Nos outros mercados, o petróleo do Texas baixava para 66,50 dólares por barril e os juros dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos desciam para 1,227%.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou em alta ligeira, mas com o quarto recorde consecutivo dos índices Dow Jones Industrial Average e S&P 500.

No conjunto da semana, o desempenho dos principais índices foi modesto, apesar da sucessão de recordes. O Dow Jones avançou 0,87%, o S&P 500 subiu 0,64% e o Nasdaq baixou 0,09%.

