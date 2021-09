Pelas 15:00 (hora de Lisboa), menos cinco em Nova Iorque, o índice industrial Dow Jones valorizava-se em 0,23%, para 35.111,22 pontos, e o tecnológico Nasdaq subia 0,27%, para 15.328,54 pontos.

O índice alargado Standard and Poor's (S&P) 500 também abriu a sessão de hoje em terreno positivo, valorizando-se 0,23%, para 4.524,23 pontos.

As restantes bolsas mundiais abriram em baixa hoje, depois da publicação do Livro Bege da Reserva Federal dos Estados Unidos, que assinalou um declínio do crescimento económico em julho e agosto.

Entretanto, as praças europeias reagiram mistas ao anúncio do abrandamento do ritmo de compras de ativos do BCE, com Londres e Madrid em terreno negativo pelas 15:00, ao passo que Paris, Frankfurt e Milão estavam no 'verde'.

