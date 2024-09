Pelas 14:45 (horas em Lisboa), o índice Dow Jones Industrial recuava 0,09% para 40.825,22 pontos e o S&P500 subia 0,01% para 5.554,66 pontos. Já o tecnológico Nasdaq avançava 0,14% para 17.425,35 pontos.

Após estar a negociar no vermelho na quarta-feira, Wall Street recuperou próximo do fecho do mercado, pese embora os dados da inflação nos Estados Unidos terem sido piores do que se esperava.

No final da sessão, o Dow Jones Industrial ganhou 0,31%, o tecnológico Nasdaq progrediu 2,17%, impulsionado pela subida das ações da Nvidia, e o índice S&P500 valorizou-se 1,07%.

Os investidores esperam que a Reserva Federal corte gradualmente as suas taxas de juro, o que deverá acontecer já na próxima semana, com uma descida de pelo menos 25 pontos base, segundo a Bloomberg.

Na Europa, as principais bolsas negoceiam em alta, no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) cortou a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base para 3,5%, o segundo corte do ano, num contexto de moderação da inflação e de abrandamento da atividade económica a curto prazo.

Além disso, nos Estados Unidos os novos pedidos de subsídio de desemprego aumentaram em 2.000 na semana concluída em 07 de setembro, para 230.000, face à semana anterior, de acordo com o Departamento do Trabalho norte-americano.

A evolução registada saiu em linha com a previsão dos analistas consultados pela Bloomberg.

