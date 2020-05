Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em baixa, pela quarta sessão consecutiva, com o índice PSI20 a perder 2,91% para 3.958,57 pontos e com a Jerónimo Martins a liderar as descidas, baixando quase 11%.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 15 desceram, duas subiram e uma ficou inalterada.

Para as principais bolsas europeias, o dia foi igualmente negativo. Londres caiu 2,75%, Frankfurt 1,95%, Milão 1,84%, Paris 1,65% e Madrid 1,29%.

