Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em queda, tendo o índice PSI20 recuado 0,24% para 4.597,93 pontos, com a EDP a liderar as descidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove desceram, seis subiram e três ficaram inalteradas.

No resto da Europa, as bolsas encerraram com rumos divergentes. Paris caiu 0,43%, Frankfurt 0,22% e Londres 0,18%, mas Madrid subiu 0,30% e Milão 0,22%.

